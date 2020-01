Soir Première - CQFD : Coronavirus : vers une épidémie majeure ? sur Auvio

CQFD - Coronavirus : vers une épidémie majeure ?

Le coronavirus se répand à vitesse grand V en Chine mais aussi un peu partout ailleurs sur la planète. Il a été signalé pour la première fois fin décembre à Wuhan, la capitale de la province du Hubei, au centre de la Chine. A l'heure actuelle, le coronavirus de Wuhan a fait au moins 80 morts en Chine et contaminé plus de 2700 personnes.

Pour en parler, deux invités : Emmanuel ANDRÉ, microbiologiste, professeur de médecine à la KU Leuven et Thierry KELLNER, politologue de l'ULB et spécialiste de la Chine.