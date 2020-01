Soir Première - CQFD : CETA, Mercosur : qui veut encore des accords commerciaux ? sur Auvio

CQFD - CETA, Mercosur : qui veut encore des accords commerciaux ?



Hier, au Parlement de Wallonie, tous les partis se sont prononcés contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les 4 pays du Mercosur...Le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay. La Belgique devra se prononcer au niveau européen mais le gouvernement fédéral devra tenir compte de ce non wallon.



Pour en parler deux invités : Sophie WINTGENS, spécialiste commerce international au CNCD-11.11.11 et Pierre D'ARGENT, professeur de droit international à l'UCLouvain et avocat.