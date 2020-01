CQFD - Faut-il fermer 1 maternité sur 6 ?

Selon une étude du KCE, il faut réduire le nombre de maternités en Belgique. Des maternités jugées non rentables. Actuellement, les maternités sont tenues d'effectuer 400 accouchements par an.



Pour en parler, deux invités autour de la table: Jean HERMESSE, secrétaire général de la Mutualité chrétienne et Eliane TILLIEUX, députée fédérale PS.