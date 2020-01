Soir Première - CQFD : Le célibat des prêtres, bientôt fini ? sur Auvio

CQFD - Le célibat des prêtres, bientôt fini ?

Le cardinal Robert Sarah et le pape émérite Benoit XVI viennent de publier un livre intitulé "Des profondeurs de nos coeurs". Ils y défendent le célibat des prêtres. La possibilité d'ordonner des hommes mariés est sur la table des conférences épiscopales, conférences d'évêques donc, depuis des mois...

Pour en débattre, deux invités autour de la table: Eric DE BEUKELAER, vicaire épiscopal (adjoint de l'évêque de Liège) pour les affaires juridiques et Myriam TONUS, théologienne et laïque dominicaine.