Soir Première - CQFD : Robot vivant: joue-t-on aux apprentis sorciers ? sur Auvio

CQFD - Robot vivant: joue-t-on aux apprentis sorciers ?



Des chercheurs américains des universités du Vermont et de Tufts viennent de construire un "robot vivant" à base de cellules de grenouille. Ces petits organismes sont en quelque sorte construits selon un modèle informatique et peuvent par exemple ramper, déplacer des objets ou, s'ils sont en groupe, laver une surface.



Pour en débattre, deux invités: Hugues BERSINI, professeur d'informatique et directeur du Laboratoire d'intelligence artificielle à l'ULB et Mark HUNYADI, professeur de philosophie sociale, morale et politique à l'