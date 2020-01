Soir Première - CQFD : Faut-il prolonger deux centrales nucléaires ? sur Auvio

CQFD - Faut-il prolonger deux centrales nucléaires ?

"En Belgique, pour une vision énergétique durable, il faudrait prolonger deux centrales nucléaires", selon des experts de la KULeuven. L'approvisionnement du futur en énergie sera dominé, selon ces experts, par l'électricité et envisager de garder deux de nos centrales nucléaires ouvertes plus longtemps que prévu.



Pour en parler 2 invités: Marie-Christine MARGHEM, ministre fédérale de l'Énergie (en affaires courantes) et Francis LEBOUTTE, ingénieur civil et président de l'ASBL "Fin du nucléaire"