Soir Première - CQFD : Le diesel est-il mort ? sur Auvio

CQFD - Le diesel est-il mort ?



Le Salon de l'auto de Bruxelles ouvre demain au public et le diesel est sur la selette...La plupart des capitales européennes vont interdir le diesel dans les dix prochaines années. C'est déjà le cas à Bruxelles pour les plus vieux véhicules.



Pour en parler 2 invités autour de la table : Elodie MERTZ, experte Mobilité et Qualité de l'Air chez Greenpeace et Francesco CONTINO, ingénieur civil et professeur à l'UCLouvain.