Soir Première - CQFD : Faut-il débattre avec l'extrême droite ? sur Auvio

Si on se pose cette question aujourd'hui, c'est suite à l'interview croisée des présidents du PTB et du Vlaams Belang, fin décembre, dans la presse flamande. Les deux hommes étaient invités à confronter leurs points de vue et se sont prêtés à l'exercice du shooting photo. Un cliché qui a surpris et créé la polémique au sud du pays où le cordon sanitaire est d'application.



Faut-il débattre avec l'extrême droite ?

Pour en débattre deux invités : Charlie LE PAIGE, collaborateur politique au PTB et Patrick DUPRIEZ, président d'Etopia (Centre d'animation et de recherche en écologie politiqu