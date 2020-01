Soir Première - CQFD : USA-Iran: vers l'embrasement du Moyen-Orient ? sur Auvio

CQFD [PODCAST] - USA-Iran: vers l'embrasement du Moyen-Orient ? Des frappes américaines ont donc tué le général Qassem Soleimani jeudi dernier en Irak...Un raid mené sur ordre du président américain Donald Trump contre le convoi du général à l'aéroport de la capitale irakienne, Bagdad.



On en parle avec Vincent EIFFLING, chercheur associé au centre d'étude des crises et des conflits internationaux (CECRI) à l’UCLouvain et au Grip et Georges DALLEMAGNE, député cdH