A l'occasion de la 10ème cérémonie des Magritte, qui récompensent le meilleur du cinéma belge francophone, on se pose cette question dans CQFD : peut-on vivre du cinéma en Belgique ? Les invités d'Anne-Sophie Bruyndonckx sont Frédéric DELCOR, secrétaire général du ministère de la fédération Wallonie-Bruxelles et Annabella NEZRI, productrice et fondatrice de Kwassa Films