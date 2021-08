Soir Première - CQFD : Florence Caeymaex et Muriel Moser sur Auvio

Pass sanitaire : de plus en plus de pays y ont recours et réservent l'accès à certains lieux publics à ses détenteurs. En France, il est entré en vigueur malgré les mouvements de protestations. Qu’en est-il chez nous ? Devrait-on prendre exemple sur nos voisins français? Ethiquement parlant, instaurer un pass sanitaire, est-ce acceptable? On reçoit pour en parler Florence CAEYMAEX, chercheuse en éthique et en philosophie politique à l'ULiège et présidente du Comité consultatif de bioéthique de Belgique et Muriel MOSER, chercheuse et professeure d'immunologie à l'ULB.