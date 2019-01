CQFD - Médecins généralistes, pourquoi cette pénurie en Wallonie? Les invités d’Arnaud RUYSSEN sont Brigitte Bouton, inspectrice du département des Aînés et de la Famille à la région wallonne et Elie Cogan, membre de la commission de planification de l'offre médicale et ancien doyen de la faculté de médecine de l'ULB

Article lié Médecins généralistes : plus de la moitié des communes wallonnes en pénurie