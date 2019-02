CQFD - Manifestations pour le climat, et après ? - Adelaïde Charlier et Céline Frémault -...

Depuis le 10 janvier, date de la première mobilisation, le rendez-vous est devenu hebdomadaire. Chaque jeudi, les élèves du secondaire, désormais soutenus par les étudiants du supérieur, sont des milliers à battre le pavé à l’appel du collectif « Youth For Climate ». Cette semaine, ce sont à nouveau 11.000 jeunes qui se sont réunis pour réclamer des politiques climatiques plus ambitieuses. Et maintenant on fait quoi ? Quelles mesures politiques doivent être prises pour répondre à cet élan populaire ? Pour répondre à ces questions, Arnaud Ruyssen reçoit Adelaïde Charlier, porte-parole des Je