Le dernier rapport de l’Organisation Internationale du Travail et de l’UNICEF indique pointe une augmentation du travail des enfants dans le monde pour la première fois depuis 20 ans. Comment expliquer cette hausse ? On reçoit Lieve VERBOVEN, directrice du Bureau de l’OIT pour l'Union européenne et les pays du Benelux et Alawa BADRA, conseillère technique en chef du projet Clear Cotton