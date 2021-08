Qu’est devenu le mouvement metoo ? La parole s’est libérée mais concrètement, certains sont relachés, d’autres reçoivent des récompenses, alors metoo est-il un échec ? Observe-t-on de réelles avancées en matière de procédures et du côté de la législation ? On reçoit pour en parler Laetitia GENIN, coordinatrice nationale de l'asbl Vie Féminine et Elli MASTOROU, critique et journaliste cinéma.