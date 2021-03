Soir Première - CQFD : Frank Vandenbroucke : le coup gagnant ? La fermeture des écoles en question ? sur Auvio

CQFD - Frank Vandenbroucke : le coup gagnant ? La fermeture des écoles en question ?



Comme chaque vendredi, et vendredi de comité de concertation de surcroit, CQFD fait place au Débrief de la semaine.

Frank Vandenbroucke : le coup gagnant ? La fermeture des écoles en question ? On en parle avec Thierry FIORILLI, journaliste au Vif/L'Express, Johanne MONTAY, responsable éditoriale Sciences/Santé RTBF et Baptiste HUPIN, journaliste à la RTBF.