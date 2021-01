Soir Première - CQFD : Covid : la course aux vaccins:. Gestion covid : la Belgique bon élève ? sur Auvio

CQFD - Covid : la course aux vaccins:. Gestion covid : la Belgique bon élève ?



Comme chaque vendredi, place au Débrief de la semaine en compagnie de journalistes. Covid : la course aux vaccins:. Gestion covid : la Belgique bon élève ?

Astrid ROELANDT, journaliste à Het Laatste Nieuws, Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre et Marc SIRLEREAU, journaliste à la RTBF.