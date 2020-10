Soir Première - CQFD : Covid : des mesures à la hauteur de l'enjeu? Covid : comment en est-on arrivé là ? sur Auvio

CQFD - Covid : des mesures à la hauteur de l'enjeu? Covid : comment en est-on arrivé là ?



Comme chaque vendredi, on débriefe l'actualité politique de la semaine en compagnie de journalistes. Covid : des mesures à la hauteur de l'enjeu? Covid : comment en est-on arrivé là ?

Pour en parler 3 invités : François BRABANT, rédacteur en chef et fondateur du magazine Wilfried, Johanne MONTAY, journaliste Sciences/santé RTBF et Philippe WALKOWIAK, journaliste à la RTBF