Soir Première - CQFD : Un CNS à contretemps ? Vivaldi: symphonie ou cacophonie ? sur Auvio

CQFD - Le Débrief de la semaine: Un CNS à contretemps ? Vivaldi: symphonie ou cacophonie ?



Comme chaque vendredi, place au CQFD Débrief de la semaine ! Une semaine chargée en Conseil national de sécurité et négociations politiques...



Pour en parler 3 invités : Rik VAN CAUWELAERT, journaliste et observateur de la vie politique belge, Nicolas DE DECKER, journaliste au Vif et Bertrand HENNE, éditorialiste à La Première.