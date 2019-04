CQFD - La voiture électrique émet-elle plus de CO2 qu’une voiture thermique? - Damien Ernst et...

CQFD. Les voitures électriques ne sont pas des véhicules "zéro émission". Mais emettent-ils plus de CO2? C'est ce que concluent certains spécialistes. Une étude récente a tenu compte par exemple des gaz émis pour extraire les matières premières nécessaires à la construction de ces véhicules et de leurs batteries et au mode de production de l'électricité elle-même...