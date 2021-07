Soir Première - CQFD : Michel Genet et Céline Verbrouck sur Auvio

Fin de la grève de la faim à l’église du Béguinage : beaucoup de questions demeurent tant du côté de l’état de santé des grévistes que d’un point de vue légal. A long terme, quelles seront les conséquences physiques pour ces hommes et ces femmes ? Concrètement et légalement, qu’est ce qui leur sera proposé ? Pourquoi l’état refuse-t-il une régularisation collective ? On en parle avec Michel GENET, directeur de Médecins du monde et Céline VERBROUCK, avocate spécialisée en droit des étrangers au cabinet Altea.