CQFD - Faut-il taxer la viande? - Juliette Boulet et Marie-Hélène Semaille - 08/11/2018

Pour agir contre le réchauffement climatique, il faudrait dit-on diminuer notre consommation de viande. Sa production, serait pour certains plus polluante que le secteur des transports. Faut-il dès lors taxer la viande? Et traiter l'élevage comme toute autre activité polluante ? C'est Ce Qui Fait Débat dans Soir Première avec Juliette Boulet (Greenpeace) et Marie-Hélène Semaille (de la FWA)