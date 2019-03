CQFD - Faut-il censurer les anti-vaccins? Les invités d’Arnaud RUYSSEN sont Pierre SMEESTERS, chef du service de pédiatrie de l'HUDERF (Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola) et chercheur en infectiologie pédiatrique de l'Université Libre de Bruxelles et Michel DUPUIS, philosophe, professeur à l'UCL et ancien président du comité consultatif de bioéthique de Belgique