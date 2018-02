CQFD - Fausses unifs : est-on trop laxistes? - François Desquesnes et Maxime Mori - 15/02/2018

Faux diplômes et pratiques trompeuses de pseudo « Haute Ecole » et « Universités » : 81 établissements d'enseignement font l'objet d'une enquête, d'après les chiffres du ministre de l'Economie Kris Peeters. Pierre-Yves Meugens reçoit François Desquesnes, député de la Fédération Wallonie-Bruxelles CdH et Maxime Mori, président de la Fédération des Etudiants Francophones (FEF) pour Ce Qui Fait Débat.