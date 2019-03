CQFD - En finir avec l'avantage fiscal pour la voiture-salaire? - Juliette Boulet et Christophe...

La voiture de société et ses avantages. Pour l’employeur, la voiture-salaire permet de ne pas payer de cotisations sociales sur le montant de la valeur de la voiture. Pour l’employé, elle permet également de ne pas payer de cotisation sociale sur la valeur du véhicule et plutôt que du brut lourdement taxé, l’employé va recevoir une voiture et souvent une carte essence. Un manque a gagné fiscal qui s'élèverait a 20 milliards d'euros en 10 ans.Doit-on en finir avec ces avantages? Coutent-ils trop à l'Etat? Les invités sont Juliette BOULET de Greenpeace Belgique et Christophe GOOSSENS, avocat fiscaliste.