Soir Première - CQFD : Quand De Croo dépoussière la com'. Bras de fer social et communautaire en vue ? sur Auvio

CQFD DÉBRIEF DE LA SEMAINE - Quand De Croo dépoussière la com'. Bras de fer social et communautaire en vue ?



Ce vendredi, Débrief de la semaine politique dans CQFD autour de plusieurs angles: Quand De Croo dépoussière la com'. Bras de fer social et communautaire en vue ? Avec Martine DUBUISSON, cheffe adjointe du service politique du Soir, Peter DE LOBEL, journaliste au Standaard et Baptiste HUPIN, journaliste à la RTBF.