Soir Première - CQFD : sur Auvio

Consommation d’alcool : la Belgique est au-dessus de la moyenne européenne. 9,7 % des Belges interrogés reconnaissent avoir consommé de l’alcool quotidiennement. Comment a évolué notre consommation d'alcool ces dernières années? La crise sanitaire et les confinements l'ont-ils influencée ? Qu'en est-il de la consommation des jeunes? On reçoit pour en parler Martin DE DUVE, spécialiste des assuétudes et responsable d'Univers Santé à l'UCLouvain.