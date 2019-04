CQFD - La date butoir fixée mercrdi et le 31 octobre. Pourquoi cette date et quelles conséquences aura se nouveau report? Brexit : les conséquences du report. Les invitées sont Amandine ALEXANDRE, correspondante RTBF à Londres (par téléphone) et Marianne DONY, professeur de droit de l’Union européenne à l’ULB.