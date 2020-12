Focus sur le secteur musical qui a traversé péniblement l’année 2020. On évoque l’arrêt des festivals et de tous les métiers de l’ombre qui y sont liés mais aussi des perspectives en 2021 avec Damien DUFRASNE, directeur du Dour Festival et président de la Fédération des festivals de musique en Wallonie et à Bruxelles et Luc MEESSEN, directeur technique et régisseur général liégeois