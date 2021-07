L'oeil de : Espagne: retour sur la grâce accordée aux indépendantistes catalans sur Auvio

C’est l’un des faits les plus marquants de l’actualité en Espagne cette année : le 22 juin dernier, les 9 dirigeants indépendantistes catalans, en prison depuis trois ans et demi ont été graciés par le gouvernement espagnol. Ce geste politique très fort, qui divise le pays, marque un tournant majeur dans la crise qui oppose la Catalogne et Madrid On en parle ce matin avec notre correspondant à Barcelone, Henry DE LAGUERIE