L'oeil de : Inde: un programme éducatif contre les dangers des réseaux sociaux sur Auvio

L’Inde est le premier marché de réseaux sociaux au monde : un utilisateur de Facebook sur 6 est indien, et un sur 5 pour What’s app. Mais cela est arrivé en quelques années seulement, et un grand nombre d’Indiens ne connait pas les risques liés à leur utilisation. Les fausses informations se répandent donc rapidement, entrainant parfois des violences mortelles. Une organisation va donc lancer un programme d’éducation aux réseaux sociaux, en ligne, et en utilisant l’humour. On en parle avec Sébastien FARCIS, notre correspondant en Inde.