L'oeil de : Trafic de faux pass sanitaires sur Auvio

En France, sur tout le territoire, depuis le 9 août, le pass sanitaire est obligatoire dans tous les lieux qui reçoivent du public même au restaurant, cinéma, terrasses de café. Mais certains ne veulent pas se faire vacciner ou traînent des pieds. Et sur tout le territoire, les affaires de fraude au pass sanitaire se multiplient. Comment agissent les fraudeurs ? Adeline PERCEPT et Thomas CHANTEPIE ont enquêté à Paris et dans la région de Bordeaux.