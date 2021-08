Le 11 juillet dernier, la cour suprême israélienne a qualifié l’exclusion des couples homosexuels et des hommes célibataires du droit à la gestation pour autrui, la GPA, comme contraire aux droits humains. Elle a donné 6 mois au gouvernement pour se plier à cette décision. Dans la communauté LGBT israélienne on attendait cela depuis plus de dix ans. Danièle KRIEGEL, notre correspondante à Jérusalem nous en dit plus.