Cosey pour sa BD "Calypso" (Ed. Futuropolis) - Entrez sans frapper - 28/12/2017

Cosey nous présentait sa BD "Calypso" (Ed. Futuropolis) : « Gus et son ami Pepe sont ouvriers sur un chantier. Après leur journée de labeur, ils se retrouvent à l'auberge du village. À la télé, ce soir-là, on rediffuse Calypso, film mythique dans lequel irradie la magnifique Georgia Gould. En réalité, raconte Gus à Pepe, Georgia Gould n'est autre que Georgette Schwitzgebel. A 15 ans, Gus et Georgette brûlaient d'amour l'un pour l'autre. Plus tard, dans le journal local, Gus apprend que Georgia est de retour au pays, quarante ans après en être partie, admise dans la luxueuse et discrète clinique Edelweiss, spécialisée dans le traitement des addictions... Quand il lui rend visite à l'Edelweiss, dirigée par son mari, le docteur Beat Niederhauser, Gus est convaincu que son amour de jeunesse est sous la coupe de "cet escroc en blouse blanche". En effet, explique Georgia, Beat est aussi son tuteur, gérant de sa fortune personnelle, à laquelle elle n'a plus accès, ayant commis "des bêtises". Georgia aimerait rentrer à New York. Mais comment faire quand on ne dispose plus d'aucun moyen, pas même celui d'acheter un timbre ? "Tu vas me kidnapper et demander une rançon", propose Georgette à Gus. Elle n'aurait peut-être pas dû... ».

Émission Entrez sans frapper