Pendant le premier confinement, les FIV (Fécondation In Vitro) et les inséminations artificielles ont été suspendues. Elles ont repris, mais de manière très progressive, avec une priorité pour les femmes les plus âgées, dont l’horloge biologique tourne encore plus vite. Regards croisés d’une responsable de centre de procréation médicalement assistée (PMA) et d’une femme en parcours PMA.