C’était une des hypothèses avancées à la cantonade au début de confinement. Près d’un an plus tard, un baby-boom se profile-t-il ? D’un côté, il y a le ralentissement général de nos vies peut-être propice à un pic de natalité. De l’autre, on ne pet exclure un report des projets de parentalité à des temps plus sûrs, en termes d’emploi et de finances.