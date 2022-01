Le Mug - chronique 1 : Focus sur les séries inspirées de films sur Auvio

Céline cette semaine dans le Corner Séries nous parle des séries inspirées de films… Les séries et le cinéma sont deux univers à part entières mais qui partagent beaucoup de choses. Leurs acteurs et actrices, leurs studios, leurs scénaristes, leur réalisateurs et réalisatrices… Et même si pendant longtemps le cinéma était considéré comme bien plus prestigieux, force est de constater que les séries sont devenues si pas plus populaires, ou moins aussi populaire que le cinéma, et pourtant pas moins qualitatives...