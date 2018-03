Consommons malin - Eau : des habitudes bien ancrées - 31/03/2018

 Le consommateur belge est le troisième plus gros buveur d’eau en bouteille d’Europe. Eau en bouteille, eau du robinet, eau filtrée qu’est-ce qui est le plus malin ? Aller faire ses courses en France, c’est 27% moins cher qu’en Belgique. Quel avenir pour la bouteille en plastique ? Mi-mars, une étude révélait que plus de 90% des bouteilles d’eau en plastique vendues dans le monde seraient contaminées par des microplastiques. D’autant que les appareils à eau gazeuse ont la cote : Sodastream a une croissance de 22% dans le Benelux en 2017. Spadel, groupe belge côté en bourse est leader du mar