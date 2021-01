Concert du Nouvel An : En direct depuis la salle du Musikverein de Vienne sur Auvio

L'Orchestre Philharmonique de Vienne joue le célébrissime Concert du Nouvel An sous la direction de Riccardo Muti. C'est un rituel presque immuable, une immersion dans la plus belle musique viennoise avec ses valses, polkas et autres danses. Depuis la salle dorée et toujours fleurie du Musikverein de Vienne, l'orchestre interprétera entre autres les airs immuables de la Chauve-souris, le Beau Danube Bleu, et La Marche de Radetzky. Le Concert du Nouvel An est diffusé dans près de 100 pays à travers le monde dont l'audience globale est estimée à plus de 50 millions de téléspectateurs. C'est un rendez-vous festif et incontournable pour les téléspectateurs et les auditeurs belges.