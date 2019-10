Le mug - Invité 1 : Avec Madame Bo Van Spilbeeck sur Auvio

Bo Van Spilbeeck pour son témoignage Ce lundi, on decouvre le livre "Comment je suis devenue Bo" paru aux éditions Les Arènes. Boudewijn Van Spilbeeck était un journaliste de télévision connu en Flandre. Bo Van Spilbeeck est aujourd’hui une journaliste très connue, et pas seulement pour ses qualités professionnelles. Il y a moins de deux ans, du jour au lendemain, Baudouin en costard cravate a fait place à Bo, en robe et bijoux. Elle est devenue un modèle, bien au-delà de ce qu’elle avait imaginé. Elle raconte cette transition