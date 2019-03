Comment Hugo Clément a arreté de manger des animaux ? - La tête d'affiche - Jour Première -...

Le journaliste français HUGO CLÉMENT publie un premier ouvrage aux éditions Seuil : « Comment j’ai arrêté de manger des animaux ». A l’origine friand de viande et de poisson, il a décidé de changer radicalement son alimentation suite à une prise de conscience notamment sur l’élevage et la pêche industriels, véritable fléau pour l’environnement et source de maltraitance envers les animaux. Il explique ses réflexions au travers de ce manifeste destiné à tous, aux végétariens qui veulent convaincre, mais aussi aux carnivores qui se posent des questions.

