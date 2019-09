Le Mug - Invité 2 : Alexandre Goube sur Auvio

« Agir et penser comme les chevaliers du Zodiaque » : Et si Seiya, Shun, Hyoga, Shiryu et Ikki devenaient vos meilleurs coachs ? Le courage, la persévérance, le dévouement et le partage sont des valeurs primordiales dont nous avons besoin au quotidien. Le parallèle est évident entre les aventures de ces héros et les épreuves que vous devez affronter chaque jour au bureau, en famille ou entre amis. La façon de penser et d'agir des chevaliers du Zodiaque ne tient pas à la magie mais plutôt à un état d'esprit... Comme eux faites les bons choix, apprenez à vous dépasser, transcendez-vous pour at