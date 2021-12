L'Histoire Continue du 04/12/2021

En 2016, à la surprise générale, une star de la télé à la réputation sulfureuse devenait l’homme le plus puissant du monde. Donald Trump était élu président des Etats-Unis. Dès le départ, une petite musique résonne : celle de l’ingérence russe. L’élection américaine aurait été hackée par la Russie. Cet épisode de l’Histoire Continue revient la genèse de ce que l’on a appelé plus tard « l’ingérence russe dans les élections américaines de 2016 ». Il raconte l’histoire du la toute première fake news, en territoire américain : la fausse explosion d’une usine en Louisiane. Un premier test, en vue des élections de 2016. En parallèle, des groupes et des comptes Facebook sont manipulés par une société du nom de Cambridge Analytica. Voici comment les élections américaines de 2016 ont changé notre rapport à la propagande et à internet. Avec Gilles Quoistiaux, journaliste au Trends Tendances spécialisé dans les nouvelles Technologies, et Sophie Martineau, historienne québecoise qui écrit en ce moment une thèse sur le sujet à l’UClouvain. Présentation : Hélène Maquet et Bertrand Henne