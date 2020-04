Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Coline Serreau, la réalisatrice de "Trois hommes et un couffin" et du film prémonitoire "La Belle Verte", a poussé un coup de gueule mardi dernier sur France Inter sur la manière dont nous abordons ce virus. Selon elle : "Pour se protéger des virus, il faudra avoir un environnement sain et un système immunitaire qui marche. Et c'est ça qui nous permettra de vivre non pas contre eux, mais de les supporter parce qu'ils seront toujours là." Son livre "#COLINESERREAU" est paru en 2019 chez Actes Sud.