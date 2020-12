Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Coline Houssais, chercheuse, commissaire, journaliste et traductrice indépendante spécialiste de la culture des pays arabes ainsi que de l'histoire culturelle de l'immigration arabe en Europe, pour son livre "Musiques du Monde arabe : Une anthologie en 100 artistes" (Ed. Le Mot et le Reste). Quel lien entre les rythmes à danser des montagnes et des plaines, et les mélodies des salons de musique ? Quels sont les points communs entre Oum Kalsoum, Mashrou' Leila, Reinette l'Oranaise, Mohammed Abdo et Rachid Taha, entre des artistes kurdes, arabes ou kabyles ? En quoi les musiques écoutées, dans un ensemble aussi vaste et varié que le monde arabe, participent-elles d'un corpus commun qui justifierait une approche globale mêlant pays, genres, langues et publics ? Par de nombreux aspects, elles deviennent une expérience collective qui transcende peu ou prou générations, milieux sociaux, frontières et nationalités. À travers cent enregistrements, entre traditions et réinterprétations pop, se dessine une riche cartographie musicale, propice à une déambulation sonore inédite.