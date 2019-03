Dans le cadre de notre série consacrée aux grands mythes de l’histoire de la gastronomie, Pierre Leclercq revient sur le mythe de Marco Polo et des pâtes. La question est donc celle-ci, quand, où et pourquoi a-t-on prétendu que les pâtes italiennes étaient d’origine chinoises et ont été ramenées par Marco Polo de son voyage en Extrême-Orient ?