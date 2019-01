Sophie reçoit Éric Boschman, Meilleur maître d’hôtel de Belgique en 1988 et Meilleur sommelier de Belgique la même année pour son “Almanach insolite et gourmand de Wallonie”. Grâce à cet almanach perpétuel, Éric Boschman vous emmène à la découverte d’une Wallonie riche en références gourmandes, en lieux insolites, en histoire et traditions folkloriques.