Citoyens, à vos assiettes - Boulangeries et pâtisseries artisanales : le Guide 2019! - 13/01/2019

Sophie reçoit Gery Brusselsman pour son “Guide 2019 des boulangeries et pâtisseries artisanales à Bruxelles”. Alors que la capitale voit ses enseignes artisanales réduites à peau de chagrin face à aux dépôts/ventes, le journaliste Gery Brusselman a entamé voici quelques années, une croisade gourmande à la découverte d'authentiques artisans boulangers et pâtissiers. Un guide leur est aujourd'hui dédié. Découverte dominicale sous les volutes de café et de croissants "100% pur beurre"!