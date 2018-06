Citoyens, à vos assiettes - Le Refugee Food Festival - 17/06/2018

Sophie reçoit Marine Mandrila, fondatrice de Food Sweet Food et à l’origine du Refugee Food festival accompagnée d’Abdulrahman. Originaire d'Alep en Syrie, Abdulrahman a fait ses débuts culinaires dans la boucherie familiale et a n'a depuis cessé d'expérimenter et de développer ses talents culinaires dans des restaurants de Syrie, d'Egypte et de Belgique. Cette année, et pour la première fois, le Refugee Food Festival ce n’est pas moins de 100 restaurants, 14 villes et 3 continents qui vibreront au rythme d’un festival solidaire, animés par l’envie de mobiliser les citoyens autour de la tabl