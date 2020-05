5 Heures : COD Vs COD épisode 8 sur Auvio

La COD publie cette semaine sa 8eme édition confinée. Rudy a proposé à Hugues de se pencher sur des COD qui luttent fraternellement au bras de fer : Le Livre de la jungle ou Life of Pi, La grande illusion ou La grande vadrouille, L'adversaire de Nicole Garciaou L’emploi du temps de Laurent Cantet, Bagdad Café ou Coffee and Cigarettes , Will Ferrell ou Will Smith, Tamara Drewe ou Gemma Bovary … ? Un épisode 8 QCM et confiné , évidemment rythmé de pauses musicales qui respectent la distanciation sociale ... ! Générique !